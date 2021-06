Une 40e édition de Tout Rennes Court revisitée face à l'incertitude

L'édition 2021 de Tout Rennes Court aura bien lieu, le 10 octobre prochain pour son 40e anniversaire. Mais face à l'incertitude sanitaire, le format est revisité.

Le parcours d'abord est nouveau. Place à une boucle de 5 kilomètres, répétée pour l'épreuve phare du 10 kilomètres. Le parcours se concentre en centre de Rennes, autour de la place de l'Hôtel de ville, la place des Lices et l'esplanade Charles-de-Gaulle. Le but est de garantir la tenue de la course en sollicitant moins de bénévoles le long du parcours. Autre nouveauté, pas de village départ ou arrivée pour cette édition afin de limiter les regroupements. Il n'y aura pas non plus de ravitaillement en course.

Des courses annulées

Toujours pour éviter l'effet de foule, les départs pour les courses seront espacés avec des vagues de 1.000 coureurs toutes les 20 minutes. En revanche le semi-marathon ne pourra pas se tenir cette année. Cela aurait contraint les coureurs à faire quatre tours de la même boucle. La course internationale est également impossible cette année, face à l'incertitude de la situation sanitaire. Elle est remplacée par une course "test-match", avec des espoirs de haut-niveau, des coureurs auteurs d'un podium sur les éditions précédentes et une équipe bretonne des meilleurs espoirs. La France Bleu Armorique (5 km) et la course des scolaires sont également maintenues.

Le parcours de l'édition 2021 de Tout Rennes Court, avec une boucle de 5km en centre-ville de Rennes. - Tout Rennes Court

Afin de réduire le nombre de bénévoles à mobiliser, l'ensemble des dossards seront envoyés par la Poste. Plus besoin de le retirer au village départ. On ne sait toujours pas si le pass sanitaire sera exigé pour courir. Il n'y aura pas de jauge pour participer aux épreuves et la gratuité reste la règle. Les inscriptions ouvrent le 30 août 2021.