Une 41e édition réussie à Jazz sous les pommiers à Coutances, plus de 35.000 billets vendus

Des retrouvailles sans fausse note, ou presque. Le festival Jazz sous les pommiers s'est terminé ce samedi 28 mai, après neuf jours de festivités dans les rues et salles de Coutances. Une 41e édition réussie selon les organisateurs, avec plus de 35.000 spectateurs aux concerts payants.

Une fréquentation proche de celle de 2019

Sur les 61 concerts payants, 42 se sont tenus à guichets fermés et le taux de remplissage des salles dépasse les 90%. Une fréquentation très proche de 2019, année de référence avant le Covid et les deux éditions amputées en 2020 et 2021, "ce qui est très satisfaisant actuellement et au-delà des espérances", se réjouissent les organisateurs dans un communiqué et sur leur page Facebook.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Plus de la moitié des festivaliers viennent de la Manche, les autres du reste de la Normandie, d'Île-de-France et de Bretagne. "Un sentiment de bonheur printanier retrouvé régnait parmi les festivaliers, les artistes - professionnels ou amateurs - et les équipes. Tous ont unanimement salué le plaisir d'être ensemble et de pouvoir partager ces moments, simplement, sans contraintes", écrivent les organisateurs. Seule ombre au tableau, des cas de piqûres sauvages au concert des lycéens, ce lundi 23 mai.

Le rendez-vous pour l'année prochaine est déjà donné : la 42e édition se tiendra du 13 au 20 mai 2023.