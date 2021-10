Une 5e place pour la dernière course du cycliste bisontin Morgan Kneisky aux Championnats du monde

Le cycliste originaire de Besançon Morgan Kneisky s'est engagé dimanche 24 octobre dans sa dernière course internationale lors des championnats du monde de l'américaine à Roubaix, une épreuve de cyclisme sur piste. Triple champion du monde de la discipline, il a terminé 5e.

Morgan Kneisky s'offre une retraite sportive bien méritée mais qui ne sera pas de tout repos, le Bisontin entame dès ce lundi 25 octobre une formation pour devenir entraîneur. Entretien.

France Bleu Besançon : Dites-nous comment ça s'est passé dans votre tête juste avant de franchir la ligne d'arrivée.

Morgan Kneisky : C'est surtout quand on se retrouve sur la sur la ligne de départ, juste avant le premier coup de pistolet qui lance la course, qu'on commence à penser à ces choses là. C'est quand même la dernière fois qu'on prend le départ d'une course et surtout d'un championnat du monde. Donc, c'est vrai que l'émotion, elle a commencé à prendre place ici. Et après, une fois que la course est lancée, on pense qu'à nos objectifs, ramener une médaille, voire le maillot. Donc, voilà, c'est surtout maintenant que les choses commencent, avec la pression qui redescend.

FBB : Est ce que vous vous êtes mis un peu plus de pression avant la course ?

MK : Non, j'ai essayé de ne pas trop penser à ça. Ça reste un championnat du monde, donc on y va. J'étais dans le même état d'esprit que lors de mes précédents précédents championnats du monde avec un seul objectif, donc la pression était la même. Je l'ai déjà fait trois fois, donc la pression n'était pas là. L'objectif, c'était surtout de finir sans regret avec du plaisir.

FBB : Est ce que le fait d'être en retraite maintenant atténue un peu la déception de cette 5e place ? Quel sentiment prédomine ?

MK : Non, ce n'est pas la déception. Parce que voilà, on a tout donné. Pour ma part, ça faisait deux ans que je n'avais pas couru à ce niveau là. Donc jouer encore le podium aux Championnats du monde, après deux ans sans compétition, c'est même quelque chose d'assez exceptionnel. Je n'ai pas de regrets. J'ai vraiment fini au bout de moi-même pour ne pas avoir de regrets.

FBB : Dernière question, qu'est-ce qu'il y a après votre carrière sportive ?

MK : Dès aujourd'hui [lundi 25 octobre, NDLR], j'entame une formation pour justement rester dans le milieu et transmettre tout mon savoir, toute mon expérience à la génération future. Je n'ai pas eu d'opportunités encore concrètes, mais le but, c'est de pouvoir transmettre mon expérience. Donc j'ai déjà passé mes diplômes et puis après, je prendrai les opportunités qui s'offriront à moi.

FBB : Vous allez souffler quand même un peu ?

MK : Je ne vais pas avoir vraiment le temps parce que ma formation commence déjà lundi et il me reste quelques quelques compétitions que j'avais déjà programmées. J'arrêterai vraiment au mois de janvier 2022. Ce sont des compétitions de six jours, comme des galas, des courses de spectacle. C'est plus pour le plaisir que pour le sportif.