Une accordéoniste fait chanter "Bambino" et "Bella Ciao" à des personnes âgées en Dordogne

Un air d'accordéon retentit dans la salle des activités de la Résidence pour Personnes Âgées (RPA) de Saint-Astier. L'artiste Mélina Daraquy, alias "Ginette Rebelle", y intervient depuis le mois de novembre pour animer des ateliers de chants avec les résidents. Elle leur a proposé quatre chansons à interpréter, accompagnés de son accordéon, dans un petit concert devant un public composé d'autres habitants et de quelques familles.

"On commence par "Bambino" de Dalida !", lance Mélina. A ses côtés, huit résidents lisent les paroles imprimées sur des feuilles de papier et donnent de la voix. La première chanson est très vite suivie du "Tourbillon de la vie", "Je cherche après Titine" et "Les Petits Papiers"

"Une thérapie"

Ginette Rebelle a eu l'idée d'interpréter son spectacle et d'animer des ateliers dans les Ehpad et RPA pendant le confinement. Elle l'a donc organisé à plusieurs reprises avec sa compagnie, l'association V.I.R.U.S. "On sent qu'ils ont vraiment envie de chanter. Et je pense que ça leur redonne un goût à la vie car le quotidien ici n'est pas toujours facile", déclare la musicienne.

Pascal, l'un des résidents, participe à ces ateliers pour se tenir en bonne santé. Il précise : "Chanter, ça fait du bien au cerveau, aux poumons et au corps. On s'évade pendant deux heures, c'est une thérapie merveilleuse".

Une animation par jour

Christelle Serra, la directrice de la résidence et du Centre Communal d'action Sociale (CCAS) de Saint-Astier, se dit "satisfaite" de cette nouvelle activité qui n'avait jamais eu lieu avant novembre dernier. "Nos résidents y trouvent de la convivialité et de la bienveillance. Ils peuvent rompre avec l'isolement", décrit-elle.

La résidence propose une animation par jour aux habitants des 53 logements qui la compose. Christelle Serra est "en pleine réflexion" pour proposer à nouveau une activité liée au chant, "particulièrement fédérateur". Pascal, lui, pense déjà à la prochaine représentation. Il veut y interpréter "Le Port d'Amsterdam", de Jacques Brel.