Une adaptation télévisée "très émouvante" pour un roman du briviste Christian Signol

Christian Signol, l'un des écrivains les plus populaires de l'école de Brive, sera bientôt à nouveau à l'écran avec l'adaptation télévisée du roman Les Enfants des Justes. Près de 30 ans après La Rivière Espérance et son immense succès, Christian Signol verra cette fois ses personnages s'animer sous les traits d'acteurs très prestigieux. Le casting réunit Gérard Lanvin, Philippe Torreton et Mathilde Seigner. Ils ont commencé à tourner cette semaine en Dordogne, devant les caméras du réalisateur Fabien Onteniente.

Un hommage à ses grands-parents

Invité de France Bleu Limousin ce vendredi, Christian Signol reconnait que "c'est très émouvant" de voir cette histoire bientôt portée sur le petit écran, car Les Enfants des Justes rend hommage à ses grands-parents, qui ont aidé beaucoup de réfugiés durant la guerre. "Mes grands parents étaient boulangers et donnaient du pain à tous les réfugiés des espagnols, des juifs, des rescapés de l'exode."

Pour autant, il s'efforce de prendre aussi un peu de distance, conscient que l'image va forcément se détacher un peu de ce qu'il a écrit. Il l'a déjà expérimenté lorsque José Dayan a adapté La Rivière Espérance, qui a rencontré un franc succès en 1995. "A partir du moment où on vend les droits, c'est qu'on décide de faire confiance, ce qui a été le cas."

Pas de droit de regard sur le scénario et le tournage

L'écrivain briviste n'a pas son mot à dire sur le scénario et la manière dont le téléfilm sera tourné, mais il n'a pas d'états d'âme à ce sujet car il y a mûrement réfléchi. Le casting prestigieux, qui "coûte cher" lui ont fait savoir les producteurs, l'a aidé à se décider, de même que l'identité du réalisateur Fabien Onteniente, pourtant plus connu dans le registre des comédies, comme Camping. Christian Signol souligne qu'il a aussi tourné un téléfilm sur les derniers mois de Laurent Fignon, mais il y a une raison encore plus importante pour laquelle il lui a fait confiance.

"La cause essentielle, c'est que quand il était enfant, il passait toutes ses vacances en Dordogne. Pour lui c'est un peu un retour aux sources de ce qu'il a vécu et il en garde un grand souvenir." Un attachement qui a séduit l'écrivain briviste. "Il m'a expliqué qu'en revenant sur les lieux en repérage, il avait retrouvé les routes et chemins de cette région et reparcouru avec plaisir, à bicyclette, les petites routes qu'il parcourait à l'époque."

Le succès sera-t-il aussi grand que pour La Rivière Espérance ?

Christian Signol espère que le réalisateur saura transmettre ses émotions aux téléspectateurs. Sa précédente expérience la en tout cas conforté pour accepter cette nouvelle adaptation, même si le format est différent. La Rivière Espérance était une série de neuf épisodes d'une heure quarante, qui a été "vendu à 20 pays étrangers dont la Chine" s'enorgueillit l'auteur. Un gros succès qui sera peut-être réédité avec Les Enfants des Justes. Le téléfilm sera diffusé sur France Télévisions dans le courant du deuxième semestre 2022.