L'affiche d'un vieux James Bond, d'un dessin animé de Walt Disney, de Jurassic Park, de Taxi... Autant de pépites qui orneront peut-être voter salon ! Le samedi 17 et le dimanche 18 mars, les Restos du Coeur proposent plus de 22.000 affiches, tous formats confondus, en échange d'un don...

Il s'agit en fait du stock du cinéma CGR de Châteauroux depuis 1992. L'idée vient d'ailleurs du cinéma :

8 fois par an, nous proposons des séances privées pour nos bénéficiaires. Nous avons des tarifs préférentiels, mais c'est quand même compliqué de boucler le budget. En en parlant avec le directeur du CGR, il nous a proposé son stock d'affiches...Nous les avons inventoriées, triées, et nous les échangeons maintenant une fois par an contre des dons... - Brigitte Soustelle, en charge de l'opération "un don, une affiche"