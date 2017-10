Une affiche très comédie pour la 4ème édition du Festival Cinéma et Musique de Film 2017

Pour la deuxième année consécutive c'est une affiche réalisée par l'artiste et vidéaste Sébastien Dupouey qui a été retenue pour illustrer la quatrième édition du Festival 2017.

Après une Mustang, un certain M. Hulot sur la plage de la Baule...

Les comédies sont à l'honneur de cette nouvelle édition avec un M.Hulot en affiche déambulant sur la plage de la Baule. Quoi de plus naturel que de retrouver ce célèbre personnage de la comédie "Les vacances de M. Hulot" tournée non loin de là, à Saint Marc sur Mer entre 1951 et 1952.

Affiche 2017 Festival Cinéma & Musique de Film © Radio France - http://www.festival-labaule.com/

Vladimir Cosma, invité d'honneur 2017

Pour cette 4ème édition, c'est au grand compositeur Vladimir Cosma que le Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule a décidé de rendre hommage. Après le très grand compositeur d'origine argentine, Lalo Schriffin, et ses célèbres compositions musicales qui ont marqué de très nombreux films d'espionnage, c'est avec l'univers musical de ce compositeur, violoniste et chef d'orchestre français, né le 13 avril 1940 à Bucarest et les comédies que ce rendez-vous Cinéma et Musique de film, devenu célèbre, revient cette année.

Le 4ème Festival du Cinéma et Musique de Film, se déroulera du mardi 7 novembre au dimanche 12 novembre 2017 au Cinéma le Gulf Stream et au Palais des Congrès Atlantia à la Baule.

Les affiches des 3 premières éditions du Festival