Une Ambertoise sur le tapis rouge de Cannes pour le film La Fracture

Tout commence par une annonce Facebook : on cherche de vrais soignants pour un film et Chamaïl qui a déjà fait du théâtre, tente sa chance. "Le premier casting, on était une dizaine. Face caméra, chacun racontait un peu son histoire." Chamaïl Kahaloun, native d'Ambert, installée à Paris où elle est infirmière, partage alors son expérience, les larmes aux yeux. "Quand j'ai travaillé en pédo-psychiatrie à la Pitié Salpêtrière, ma collègue aide-soignante de 40 ans a fait un arrêt cardiaque. On n'a pas réussi à la sauver. Du coup, j'en ai parlé."

Comment une infirmière originaire d'Ambert, se retrouve aujourd'hui à monter les marches du festival de Cannes ? Reportage. Copier

Chamaïl est rappelée pour des essais et tournera finalement ce film de Catherine Corsini, La Fracture, à l'automne dernier. "J'ai pu donner la réplique à Valérie Bruni Tedeschi, Pio Marmaï, Marina Foïs et du coup, les premiers jours sont hyper impressionnants. Mais il y avait tellement une belle énergie, tout s'est fait assez naturellement finalement."

Le film La Fracture met en scène Marina Foïs, Valéria Bruni Tedeschi et Pio Marmaï dans un service d'urgences saturé. - CHAZ Productions

Le film raconte une nuit aux urgences dans un hôpital au bord de l'asphyxie et la réalisatrice fait beaucoup confiance à ses acteurs issus du monde médical. "Pour qu'on soit au plus près de la réalité. L'accessoiriste nous laissait libres de préparer nos vrais plateaux de soin."

La sélection à Cannes : un rêve et une tribune pour les soignants

De chez elle, l'infirmière ambertoise se dit : "On va peut-être aller à Cannes... jusqu'à l'annonce, et là c'est l'extase totale !" Le film est en compétition officielle.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce vendredi, Chamaïl Kahaloun a donc rendez-vous à 21h30 avec l'équipe de La Fracture pour monter les marches du palais des festival de Cannes, avant de découvrir le film, qu'elle n'a pas encore vu.

Chamaïl Kahaloun, ambertoise au casting du film La Fracture qui l'emmène aujourd'hui au festival de Cannes. Copier

"La salle est immense apparemment et on va être face à de vrais professionnels du cinéma qui vont voir le film. Spike Lee [ndlr : le président du jury] va voir le film !" Et pour celle qui a subi de plein fouet la première vague de l'épidémie de Covid dans le service de médecine interne d'un hôpital parisien, cette sélection à Cannes est aussi l'occasion de faire passer un message. "Certes on va monter avec de jolies robes et faire la montée des marches, mais il y a aussi le côté où on représente les soignants. On espère qu'on va nous donner la parole pour pouvoir parler de notre quotidien."

Un futur tournage à Ambert ?

L'hôpital sous tension, l'épuisement des soignants, le drame vécu avec la mort de sa collègue... Chamaïl compte aussi raconter le raconter dans un court-métrage qu'elle est en train d'écrire. La jeune infirmière a été sélectionnée à l'école Kourtrajm, créée par Ladj Ly, le réalisateur du film Les Misérables. Elle espère obtenir les financements pour tourner ce film à Ambert.