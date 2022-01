Une année 2021 en demi-teinte pour la Cité du Vin à Bordeaux

La Cité du Vin présentait ce jeudi son bilan 2021 et la programmation de 2022.

La Cité du Vin à Bordeaux présentait ce jeudi le bilan de son année 2021. La crise sanitaire a permis au musée d'ouvrir seulement à partir du 19 mai cette année, ce qui a forcément eu des conséquences sur le nombre de visiteurs pour l'année 2021. Sur la période d'ouverture (de mai à décembre), la fréquentation du musée a baissé de 25% par rapport à 2019, année non covid, avec 211 000 visiteurs.

La raison de tout ça, c'est notamment une baisse du nombre de visiteurs étrangers. Si les Espagnols sont un peu revenus, leur nombre reste quand même inférieur de 35% par rapport à 2019. Les Anglais manquent à l'appel (-83%) dans un contexte de Brexit et de crise sanitaire. Même chose pour les Américains ou Italiens (-73%). Ce sont donc les Français et le public de proximité qui ont fait le déplacement. Mais grâce aux aides de l'Etat, le musée a pu avoir un bilan économique "gérable" selon sa directrice marketing, Solène Jaboulet.

Une programmation 2022 remplie pour rattraper 2021

Ce qu'espèrent les équipes de la Cité du Vin, c'est attirer de nombreuses personnes avec une offre d'évènements qui se diversifient (afterworks hebdomadaires, conférences, Ciné Gourmand). L'exposition "Picasso, l'effervescence des formes" doit se dérouler cette année. 80 œuvres originales de l'artiste espagnol seront présentées au public du 15 avril au 28 août prochain. L'exposition était prévue pour 2021 à l'origine, mais elle a dû être reportée à cause du covid. Et avec la 5e vague et le spectre du variant Omicron, les équipes espèrent qu'elle pourra se tenir comme prévu.