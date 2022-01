Une année d'exposition sur le Barzaz Breiz à Quimper

Le Barzaz Breiz, monument de la culture bretonne, s'expose dès ce vendredi et jusqu'à fin décembre au Musée départemental breton à Quimper, avec un hologramme de Théodore de la Villermarqué !

L'œuvre est monumentale, elle s'expose dès ce vendredi et jusqu'à la fin décembre au Musée départemental breton à Quimper : le Barzaz Breizh. Tous les Bretons en ont entendu parler, mais tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est. C'est un recueil de chants, paroles et musiques, réunis par Théodore de la Villemarqué, pour une première édition parue en 1839 (il avait 24 ans).

On connaît le Barzaz Breizh sans le savoir !

C'est un pilier de la culture bretonne, "il a inspiré des tas d'artistes, notamment Alan Stivell, Dan ar Braz... Quand on se plonge dedans, ce qu'on a fait pour préparer l'exposition, on s'aperçoit qu'on connait cette œuvre sans le savoir... Il y a des airs popularisés par Alan Stivell, par exemple, et bien d'autres", s'enthousiasme Myriam Lesko, médiatrice culturelle.

Et pas question de faire du rébarbatif. On rentre "dans le livre par l'écoute de chants, de musiques, via des œuvres d'art aussi... C'est une expo très musicale. Le conservatoire de Quimper a d'ailleurs spécialement réinterprété certaines musiques".

Hologramme du jeune Théodore

Il y a même l'hologramme du jeune Théodore "de plein pied à taille réelle. Il est joué par un comédien. Il y a une version en français et une autre en breton. Toute l'exposition est d'ailleurs trilingue, avec l'anglais aussi. L'hologramme et les autres modules ludiques, ça permet de s'adresser à toute la famille."

Il a fallu travailler sur des milliers de documents : "6.000, dont beaucoup de correspondances", et il a fallu faire des choix. Au musée départemental, sont présentées "une vingtaine de chants, ainsi que 150 œuvres et documents." Il a fallu des mois de travail qui a commencé en 2018 : "Elle a été imaginée à partir de l'acquisition du fonds de la famille de La Villemarqué par les archives départementales."