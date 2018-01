Le Havre, France

Les 500 ans du Havre ont souri au Muma. Le Musée d'art moderne frôle les 140?000 visiteurs en 2017.

Une année quasi record

Annette Haudiquet, la conservatrice et directrice du musée lâche le chiffre : "139.029 visiteurs sont venus en 2017. C'est l'exposition Pierre et Gilles qui a attiré le plus de monde avec 56.675 personnes suivie par Impressions Soleil levant avec 39185 entrées. Nous sommes à un cheveu de notre record absolu de 2014 avec l'exposition sur Nicolas de Staël".

L'année a été assez différente de 2014 avec deux expositions courtes au lieu d'une seule sur une longue durée. Ce qui est important : le Muma gagne des visiteurs au long cours, ils ont été environ 45.000 l'an dernier à fréquenter le site en dehors des expositions exceptionnelles mais bien pour admirer les collections permanentes.

La recette ? le "fait maison"

Pour Annette Haudiquet, la marge de progression du Muma est encore grande. Et si la barre des 100.000 visiteurs est désormais très régulièrement franchie, le site le doit à ses productions maison. "Nous produisons _nos propres expositions_, elles ne tournent pas partout en France. C'est un travail original qui s'appuie aussi sur des équipes de médiation. Nous développons beaucoup les supports numériques par exemple ou les actions en faveur du public jeune", explique Annette Haudiquet.

La mer en toile de fond ...

Le musée sait aussi tirer parti de sa formidable situation géographique à quelques mètres de la mer. Les flots font d'ailleurs partie de la scénographie des expositions et guident les thèmes choisis. Pour preuve, la nouvelle expo de 2018 : Né(e)s de l'écume et des rêves. L'idée est de montrer comment la mer qui pouvait susciter l'effroi au 19e siècle va devenir beaucoup plus accessible au fur et à mesure des découvertes scientifiques.