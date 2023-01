Une année record pour la Cité du Train à Mulhouse

L'année 2022 a été plus que favorable pour la Cité du Train à Mulhouse. Le plus grand musée ferroviaire d'Europe a ouvert ses portes à... 111 588 visiteurs avec des pics de fréquentation en novembre et en décembre. Le directeur, Sylvain Vernerey, voit dans ce succès "une soif d'activités et de découvertes post Covid".

L'établissement, géré en partenariat entre l'agglomération de Mulhouse et la SNCF, a su se renouveler en accueillant "des événements très divers pour attirer un public qui ne serait pas venu naturellement", explique le directeur, tels des concerts et des salons. Cela permet aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir le lieu en dehors des visites traditionnelles.

Machines à vapeur et autorail Bugatti

La Cité du Train conserve un important patrimoine de l'histoire des trains. Des machines à vapeur, mais aussi un autorail Bugatti de 1934 "un engin tout à fait extraordinaire, avec des performances mécaniques et de vitesses tout à fait remarquables, ce qui en fait une machine novatrice pour cette époque", s'exclame Sylvain Vernerey. Les visiteurs peuvent venir admirer ces machines tous les jours sauf le 25 décembre. L'entrée plein tarif est à 14 euros.