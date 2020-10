"Une année sans activité, c'est lourd à porter" pour le président des Vieilles Charrues Jérôme Tréhorel

La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot-Narquin, a décidé l’organisation d’états généraux des festivals ce vendredi et demain face à "l’urgence liée aux annulations ou reports d’événements culturels" liée à la COVID19.

Jérôme Tréhorel, le directeur des Vieilles Charrues, animera l'une des tables rondes : "C'est la première fois que c'est organisé. C'est une vraie prise de conscience de l'impact des festivals pour les territoires. Une année sans activité, c'est lourd à porter. L'idée est donc d'échanger sur les modèles économiques. On commencera cet après-midi par parler de la crise".

Prolongation du chômage partiel

Les festivals annulés cet été se posent des questions à court et moyen terme : "La ministre a besoin d'écouter les inquiétudes. Différentes aides ont été annoncées mais on aimerait avoir des détails sur les délais et les modalités. Le chômage partiel s’arrête le 31 décembre. On va demander une prolongation".

2 milliards d'euros ont déjà été accordés à la culture dont une partie au spectacle vivant. "On a besoin de précision sur les mécanismes d'aides".

Les Vieilles Charrues ont opté pour un report de l'édition 2020 "plébiscitée par le public" mais attend le feu vert pour les spectacles debout.