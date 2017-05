Une annulation et quatre nouveaux noms aux Eurockéennes de Belfort 2017

Beth Ditto qui devait venir aux Eurockéennes le samedi 8 juillet prochain ne sera finalement pas de la fête. Quatre autres groupes sont annoncés à la place.

Son retour annoncé avait enchanté les fans. La diva du rock, ex-chanteuse du groupe Gossip, l'excentrique Beth Ditto était annoncée pour l'édition 2017 des Eurockéennes, le samedi 8 juillet. Elle annule finalement sa participation, retenue à Los Angeles. A la place, Les Eurockéennes de Belfort annoncent quatre artistes supplémentaires : les rockeurs de Rocket From The Crypt le samedi, le groupe Rock Psycho Faire, les rappeurs Gracy Hopkins le vendredi et Jonwayne le dimanche 9.

[ANNONCE ARTISTIQUE]

Bonus ! 4 new groupes complètent la programmation de la 29ème édition des @eurockeennes ! cc @radar_st #Eurocks2017 pic.twitter.com/r4mFyRKh8D — Les Eurockéennes (@eurockeennes) May 18, 2017

Au total entre le 6 et 8 juillet prochain ce sont plus de 70 artistes qui se produiront sur la presqu'île du Malsaucy. Arcade Fire, Booba, Jain, Huber Félix Thiéfaine, Iggy Popo, La Femme ou encore Petit Biscuit seront présents.

70% des billets vendus

Á un peu moins de 50 jours du festival, près de 70% des billets ont déjà été vendus. "Ça fait environ 70 000 places", explique Jean Paul Rolland, le directeur du festival. Il reste des places à la journée, du jeudi au dimanche, des pass trois jours et quatre jours. En revanche les billets week-end sont épuisés. La location se poursuit dans les points de vente habituels et sur le site des Eurocks. Parmi les nouveautés à retenir aussi, le déménagement du camping de Chaux à Sermamagny.