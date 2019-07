Une application messine pour occuper vos enfants

Metz, France

Occuper ses enfants l'été, un véritable casse-tête pour certains qui ont peut-être trouvé leur salut en Moselle. Une application baptisée "P'tit Sherlock" a vu le jour le 1er juillet dernier et recense plusieurs activités culturelles, sportives ou manuelles dans le département, principalement sur l'axe Metz-Thionville. Derrière cet agenda numérique, un couple messin qui a fondé en 2015 le magazine "Môme toi-même", déjà à destination des enfants.

De la géolocalisation

Le principe est simple : trouver une occupation à moins d'une heure de route de chez soi. Le "P'tit Sherlock" est en fait un toutou qui a pour slogan : "J'ai du flair pour dénicher les activités à faire avec vos enfants". "C'est un petit chien qui va rechercher les bons plans", explique Gautier Leclercq, le cofondateur. Et pour trouver ces bons plans, "P'tit Sherlock" géolocalise son utilisateur et classe les différentes activités par thématique, puis en fonction de la distance. Du côté du magazine "Môme toi-même", le système fonctionne en grande partie avec des partenariats.

Plusieurs centaines de téléchargements

Selon Gautier Leclercq, l'application a déjà convaincu environ 600 personnes depuis le lancement le 1er juillet dernier. Parmi elles, Sophie, mère de deux filles de 8 et 4 ans, qui fait partie des tous premiers à avoir fait appel aux services de "P'tit Sherlock". "J'essaye toujours de remplir les week-ends. Là où on ouvre et on a tout de suite les dates, les lieux et ce qu'il y a à faire", se rejouit-elle. Sophie utilise une à deux fois l'application chaque semaine. Cette dernière est téléchargeable depuis Google Play ou l'App Store.