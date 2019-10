Une aquarelle de Robert Tatin vendue aux enchères pour 1120 euros à Mayenne

Mayenne, France

C'est un Lavallois qui a acquis aux enchères le tableau "Entrecôtes", de l'artiste Robert Tatin ce jeudi 24 octobre, à Mayenne. Mise à prix pour 200 euros, l'aquarelle gouachée a été vendue pour 1120 euros. Une oeuvre originale et inédite, qui n'était encore jamais passée sur le marché de l'art auparavant. "Pour les collectionneurs, c'est une redécouverte, s'enthousiasme Maître Pascal Blouet, le commissaire-priseur. Elle était jalousement gardée par un amateur et maintenant elle réapparaît sur le marché et même l'épouse de Robert Tatin ne la connaissait pas."

Une oeuvre jalousement gardée

D'après sa femme Lise Tatin, "Entrecôtes" pourrait bien avoir un rapport avec un ami de jeunesse de l'artiste, qui était boucher à Laval. "Elle pense que le titre vient de ce lien avec cet ami et évoque cette privation de viande pendant la période de la guerre et l'après-guerre. C'est un peu hommage qu'il a rendu à cet ami," explique Maître Pascal Blouet.

La vente aux enchère du 24 octobre, durant laquelle l'oeuvre de Robert Tatin "Entrecôtes" a été vendue. © Radio France - Marie Roussel

"Je ne pouvais pas résister à ces entrecôtes", plaisante l'acheteur qui souhaite rester anonyme. Le particulier possède déjà une oeuvre du Mayennais Robert Tatin chez lui, et voulait en acquérir une deuxième depuis longtemps. "L'artiste a relativement peu produit, et si vous voulez ce qui se passe c'est qu'il y'a vraiment un phénomène de rétention des collectionneurs. Les gens qui les ont, ils les aiment leur Tatin. On achète pas un Robert Tatin par hasard, donc quand on a la chance d'en avoir un : on le garde !" C'est sans doute ce qui va se produire pour l'aquarelle gouachée "Entrecôtes", fraîchement acquise par cet amateur mayennais. L'acquéreur compte l'accrocher dans son salon : de quoi faire saliver tous ses invités !