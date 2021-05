Une archive inédite de la petite Aline Korenbajzer exposée au Cercil pour fêter ses trente ans

Pour célébrer ses trente ans, le Cercil expose en ce moment une archive exceptionnelle et inédite. Il s'agit d'une trace de la petite Aline Korenbajzer, internée dans le camp de Beaune-la-Rolande avec sa mère, avant d'être déportée et assassinée à Auschwitz le jour de ses 3 ans.

Une exposition exceptionnelle retraçant la fondation et l'évolution du Cercil depuis 30 ans est présentée en ce moment à Orléans.

Fondé en 1991 par Hélène Mouchard-Zay, le Cercil fête ses 30 ans cette année. Le centre d'étude et de recherche sur les camps du Loiret, dont ceux de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande, présente ses archives dans le Musée Mémorial des enfants du Vel d'Hiv depuis 2011. Cette année marque aussi les 80 ans de la rafle du billet vert, la première arrestation massive et arbitraire de personnes juives en France durant la Seconde guerre mondiale. Des anniversaires difficiles à commémorer en ces temps de crise sanitaire...

Depuis le retour du public le 19 mai, une exposition temporaire exceptionnelle, intitulée Sortir de l'oubli, est donc présentée. Elle est composée d'une centaine de panneaux et d'un film rassemblant les fondateurs et les acteurs ayant contribué au développement du centre de recherches, dont les maires d'Orléans, de Jean-Pierre Sueur à Serge Grouard.

Une archive exceptionnelle de la petite Aline Korenbajzer

Pour célébrer ces trente ans du Cercil, une archive exceptionnelle et inédite est exposée en ce moment au Cercil. Il s'agit d'une trace de la petite Aline Korenbajzer, internée à Beaune-la-Rolande avec sa mère, avant d'être déportée et assassinée à Auschwitz le jour de ses trois ans, dont le visage est l'emblème du musée. Annaïg Lefeuvre, la responsable du musée, nous raconte l'histoire de cette découverte.

Il s'agit d'un "graffiti à la craie bleue", inscrit dans le bois d'un baraquement par la mère de la petite Aline et retrouvé en 2013 dans le jardin d'un habitant de Beaune-la-Rolande. Le document aussi "fragile" que "précieux" est présenté aux visiteurs pour la première fois.

Annaïg Lefeuvre est la nouvelle responsable du Cercil d'Orléans depuis février 2020. © Radio France - Marie-Hélène Hérouart

Une visite commentée pour découvrir cette exposition est organisée ce dimanche 23 mai à 15 heures au Cercil. Réservations et détails ici.