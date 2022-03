Une Ardéchoise sur le plateau de The Voice ce samedi soir

Sélectionnée pour le concours The Voice 2022 en août 2021 à Montélimar grâce aux auditions organisées par l'association Montelo Chante dont elle est membre depuis l'âge de 10 ans, Carla-Marie Reyes va se retrouver sous le feu des projecteurs ce samedi soir sur le plateau de TF1. Cette Ardéchoise participe aux auditions à l'aveugle et chantera avec son père derrière les célèbres fauteuils rouges.

Cette partie de l'émission a déjà été tournée, Carla-Marie s'en souvient comme si c'était hier "The Voice c'est une émission que j'ai toujours regardée depuis le début et jamais je n'imaginais pouvoir y participer. En revanche j'avais tenté plusieurs fois et là je me suis dit : on ne sait jamais ! Le plateau est vraiment impressionnant, les lumières et l'ambiance générale. J'ai jamais ressenti une telle émotion et je pense que cela ne se produira qu'une seule fois dans ma vie et c'était un instant hors du temps."

La musique pour Carla-Marie c'est une histoire de famille c'est pour cette raison qu'elle a choisi de chanter avec son propre père "c'est lui qui m'a inculqué la passion pour la musique avec mon grand-père et mon oncle." Cette jeune étudiante en école de commerce à Paris ne peut pas dévoiler avant la diffusion de l'émission, si l'un des membres du jury (Marc Lavoine, Florent Pagny, Vianney et Amel Bent) a choisi ou non de se retourner sur sa prestation. En revanche elle avoue que si elle avait le choix, elle choisirait le chanteur guitariste Vianney pour continuer l'aventure.

Carla-Marie Reyes est la 31ème membres du club qui participe à un TV crochet en 25 ans. La Privadoise n'en est pas à son premier plateau télé puisqu'elle a déjà participé à "l'École des fans nouvelle génération" en 2013 et avait à l'époque interprété "Fan" de Pascal Obispo.

Samedi 5 mars dernier, c'est Marc Lavoine qui s'est retourné sur le plateau de The Voice, après la prestation de Basile, un Drômois originaire de Crest.