"Une Armada plus écologique, avec plus de bateaux", le nouveau président de l'Armada de Rouen s'exprime

Le logo et la date de la prochaine Armada.

Jean-Paul Rivière est le nouveau président de l'Armada de Rouen. Il succède à l'historique Patrick Herr, président historique de l'événement.

Seul candidat en lice, adoubé par Patrick Herr, Jean-Paul Rivière a été élu hier, jeudi 25 juin 2020. Celui qui est aussi président directeur général du groupe Altitude livre sa vision de ce que pourrait être l'Armada du futur. A commencer par la prochaine, celle de 2023, qui aura lieu du 8 au 18 juin 2023 : "On peut penser une Armada avec plus d'écologie, il peut y avoir des bateaux qui font le tour du monde avec des panneaux solaires, des bateaux qui font du nettoyage... On peut aussi imaginer de faire en parallèle de l'Armada un congrès sur l'écologie..."

Une Armada plus verte, mais avec aussi plus de bateaux à voir : "Je pense que l'on peut essayer de faire mieux sur l'utilisation de la Seine...", explique Jean-Paul Rivière. Pour autant, pas question de la changer de place, elle restera sur les quais de Rouen : "Quand ça marche bien, il faut faire attention à ne pas tout chambouler. Globalement, ce sera la même Armada."