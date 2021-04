Une artiste expose ses sculptures au milieu des produits l'Intermarché de Joigny

Alexandra de Prinsac expose ses sculptures et des photos de ses sculptures prises par Emmanuel Robert-Espalieu au milieu des salades et du papier toilette. Une exposition intitulée, Allons à l'essentiel. Une manière de dire que l'art aussi est essentiel, en ces temps de Covid.

Entendre dire que l'art est non essentiel, c'est ce qui agace Alexandra de Prinsac. Et c'est pour ça qu'elle a entrepris cette démarche pour exposer dans ce supermarché de Joigny. " Je me suis dis, mais je vais finir par exposer mes sculptures au rayon des fruits et légumes des grandes surfaces, puisque les produits sont essentiels."

"C'est un projet culturel qui donne le sourire ": le directeur de l'Intermarché de Joigny

. - Emmanuel Robert-Espalieu

Depuis ce weekend c'est fait. Les photos sont exposées dans le restaurant de la galerie marchande, sur proposition du directeur de l'hypermarché Julien Simmonet . Il a immédiatement adhéré au projet. " Je crois que ça fait du bien aux gens de voir des initiatives qui donnent le sourire. Il y a un projet culturel et je pense qu'il y a tellement de gens qui vont passer et qui vont dire : ah, ça fait du bien! "

Des photos de sculptures au milieu des salades ou du fromage

Alexandra de Prinsac va donc exposer ces photos, originales, de ses sculptures prises au milieu des produits du magasin. "On en a installées, dans le rayon du papier toilette, parce que l'idée de tout ça c'est quand même très ironique. On en a mis dans les salades, dans les olives, le fromage. C'est pour s'amuser et apporter un peu de bonheur."

. - Emmanuel Robert-Espalieu

Parmi les photographies, certaines ont été sélectionnées pour réaliser des cartes postales. Elles sont en vente sur un présentoir au bénéfice de l'artiste.