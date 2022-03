Une artiste landaise sélectionnée pour exposer à Dubaï

C'est la deuxième fois qu'elle est sélectionnée pour cet évènement. Véronique Desbarats, appelée Vérône, est une artiste plasticienne basée à Aire-sur-l'Adour dans les Landes. Elle expose une de ses œuvres à Dubaï, du 8 au 11 mars, au « Art Connects Women », la plus grande exposition mondiale féminine organisée par « ZeeArts ».

Vérône avait déjà été sélectionnée en 2019, après avoir notamment exposé son travail au Carrousel du Louvre. Cette fois, pour l'édition 2022, c'est son œuvre intitulée "deux secondes plus tard" qui est mise à l'honneur à Dubaï. Il s'agit d'une sculpture en résine. "C'est une interprétation du tableau "Le Baiser" de Klimt. Ici, le message est que tout peut changer en deux secondes. Si on se laisse aller, on peut se laisser porter par l'amour", explique l'artiste landaise.

Avec des jeux d'ombres, les messages perçus peuvent être différents. - Studio Cyrille Vidal

Évidemment, exposer à Dubaï n'est pas anodin. Vérône s'en est rendu compte après sa première sélection : "En rentrant, j'avais plus de 200 mails pour des propositions d'expositions, en France, à New-York. Ça m'a donné le tournis ! Et ça m'a permis de vendre un peu plus facilement mes œuvres, car j'ai eu une petite notoriété locale."

C'est donc un honneur pour cette artiste landaise d'être une nouvelle fois sélectionnée pour présenter son travail. "Je suis très fière. Ça me permet d'avoir plus confiance en moi. Et pouvoir rencontrer des artistes féminines du monde entier, c'est extrêmement enrichissant. Un tel événement est très important pour apporter des réflexions sur la visibilité et les droits des femmes", conclut-elle.