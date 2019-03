Une association de Limoges veut sortir un jeu pour enfants malvoyants sur téléphone portable et tablette

Un jeu pour enfants aveugles ou malvoyants sous forme d'application. C'est le projet porté par la maison d'édition associative de Limoges "Mes mains en or". Après la sortie d'une trentaine de livres adaptés, l'idée est d'investir le numérique. Ne manque plus qu'un petit coup de pouce.

C'est un superbe projet qui ne demande plus qu'un petit coup de main financier pour voir le jour. La maison d'édition associative "Mes mains en or", basée à Limoges, a mis au point le jeu "L'Ecole de magie d'Elentil". Un projet pratiquement finalisé mais pas totalement financé. Une cagnotte est en ligne jusqu'à samedi sur le site Ulule.

Au départ, il y a une mère de famille, Caroline Chabaud, dont la fille est devenue aveugle suite à un cancer. Il lui vient rapidement l'idée d'adapter des ouvrages pour les enfants déficients visuels. De là est née l'association "Mes mains en or" puis la maison d'édition dont la catalogue compile aujourd'hui une trentaine d'ouvrages.

Chez les enfants niveau primaire, il n'y a rien

L'idée est désormais de s'attaquer au numérique explique Caroline Chabaud :"Aujourd'hui, le numérique est au programme de l'Education Nationale dès le primaire et nos enfants sont en inclusion scolaire. On leur demande d'être au même niveau que les autres mais pas avec les mêmes outils puisque le numérique n'est pas accessible aux enfants déficients visuels. C'est très accessible à partir de l'adolescence mais chez les enfants niveau primaire, il n'y a rien. On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose."

Sa fille, Donitille, 10 ans, approuve :"Il faut toujours voir, voir voir. C'est des images. C'est toujours visuel. Là, on pourra avoir quelque chose d'adapté. Il n'y a que les voyants qui ont des choses. Et les aveugles alors ?" Regard cinglant d'une petite fille heureuse d'avoir participé au projet :"Je me suis dit, si on faisait quelque chose un peu comme Harry Poter ? Dans ce jeu, il y aura du son et on nous demandera de faire des formes ou des lettres sur la tablette. C'est beaucoup plus pratique !"

Après deux ans d'étude pour trouver la bonne formule, le jeu est presque près. Mais il manque encore un peu d'argent, d'où l'idée d'un financement participatif selon Caroline :"Aujourd'hui, on ne peut pas encore complètement payer le son qui a coûté assez cher pour qu'il soit entièrement adapté aux enfants déficients visuels. Si on veut pouvoir terminer de financer sans être en difficulté financière, on a besoin de ce soutien." Ce livre jeu dont l'enfant est le héros est en commande audio-tactile. L'application doit subir un dernier test la semaine prochaine, pour une sortie espérée fin avril ou début mai.