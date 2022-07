Une association mosellane lutte pour la préservation des ouvrages de la ligne Maginot

L'association de sauvegarde des petits ouvrages de Laudrefang et Téting restaure le Bloc 3 de Laudrefang depuis 2008 pour lui rendre son aspect d'origine. Elle organise des visites les 16 et 17 juillet 2022.

Le Bloc 3 de Laudrefang, ouvrage de la ligne Maginot entretenu par l'association de sauvegarde des petits ouvrages de Laudrefang et Téting.

Depuis 2008, l'association de sauvegarde des petits ouvrages de Laudrefang et Téting (ASPOLT) récupère des objets, des armes d'époque, recueille des témoignages de familles de soldats ayant été en poste à Laudrefang, dans le but de reconstituer le Bloc 3 tel que les 80 soldats l'ont connu entre août 1939 et juillet 1940.

Dans l'incapacité d'évacuer la zone avant l'arrivée des troupes allemandes, les militaires stationnés dans le Bloc 3 de la ligne Maginot à Laudrefang ont vécu un siège du 18 au 25 juin 1940. Ils sont restés enfermés sous terre. A leur sortie, l'armistice a été signé, le 1er juillet. Traité qui stipulait qu'ils étaient les prisonniers de l'Allemagne nazie. Ils sont restés emprisonnés en Allemagne cinq ans.

Le site est ouvert jusqu'à dimanche 17 juillet à 17 heures. Des visites guidées sont organisées toutes les vingt minutes.