Coronavirus : Une association mosellane organise son Festiconfi avec Didier Wampas

Contrainte d'annuler son tout premier festival à cause du coronavirus, l'association Champs Sonores de Peltre a donc décidé de l'organiser via Facebook, ce samedi. Une douzaine d'artistes locaux et Didier Wampas en tête d'affiche.

Créée seulement l'année dernière, l'association Champs Sonores de Peltre devait organiser son tout premier concert-festival le 30 avril prochain. Sauf que depuis, le coronavirus s'est invité et l'événement a dû être annulé. A force de voir différents artistes se produire sur les réseaux sociaux pendant cette période de confinement, le président de l'association a proposé l'idée du Festiconfi à ses collègues. "Je me suis dit qu'on devait faire la même chose avec des artistes du coin qui, pour la plupart, ont dû annuler leurs concerts, leurs tournées" raconte Lucas Grandjean. "Ils ont tous été emballés par l'idée. Il rongent leur frein en ce moment.. là ils pourront échanger directement avec le public via les commentaires, c'est le côté plutôt cool du format."

Le programme du Festiconfi. - Festiconfi

Un format - retransmission via la page Facebook de l'association - qu'utilise déjà Didier Wampas, tête d'affiche de ce Festiconfi. L'artiste se produit déjà chaque samedi sur sa propre page, il a accepté que l'association Champs Sonores l'intègre dans son live. "On est là pour ça, pour faire plaisir aux gens, essayer de les distraire" explique Didier Wampas. "J'ai une guitare électrique, avec une boîte à rythme et j'essaye de faire du rock'n roll, de sauter partout, de faire du bruit, du punk. Je peux pas faire tous les titres qu'on me demande à chaque fois, mais j'essaye. Là samedi, je vais essayer de faire des nouvelles chansons...enfin des anciennes qu'on ne joue plus sur scène avec les Wampas. Rimini et Manu Chao, les gens qui veulent les voir peuvent aller sur mes live précédents !"

Le Festiconfi débute samedi à 14h30.