Une association pour la sauvegarde de l'église Saint-Martin à Thevet Saint-Julien

La municipalité de Thevet Saint-Julien dans l'Indre a racheté l'ancienne église Saint-Martin, passée dans le privé il y a 220 ans. Une association se bat désormais pour la restaurer.

C'est un joli bâtiment, discrètement installé dans un petit écrin de verdure fraîchement tondu, qui marque l'entrée de la commune. L'ancienne église Saint-Martin s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son existence.

Et des chapitres, son histoire en compte déjà quelques-uns. Cette ancienne église romane bâtie au 12ème siècle a été vendue comme bien national en 1799. " A l'origine, Thevet était un bourg suffisamment important pour avoir deux églises paroissiales, Saint Julien et Saint Martin. A la Révolution, on a jugé que deux églises pour un même village, c'était trop. On a conservé l'église Saint Julien pour le culte et Saint Martin a été vendue comme bien national à une famille. Les derniers propriétaires du site sont les derniers descendants de cette même famille" raconte Anne-Marie Bauchet, présidente de l'association pour la sauvegarde et la restauration de cette ancienne église. Le bâtiment a été racheté en mars 2016 par la mairie de Thevet Saint-Julien qui a confié à l'Association la mission de suivi pour la restauration du site.

Un pan de mur éventré

Devenue grange, elle a été en partie démolie pour bâtir avec ses pierres une maison attenante. Une grande porte cochère a aussi été percée "sans doute pour permettre aux charrettes d'entrer. Avec les pierres, ils ont construit des cloisons à l'intérieur. Heureusement, nous avons donc les pierres d'origine. Nous pouvons les récupérer en démontant les murs intérieurs pour combler la porte cochère" précise Anne-Marie Bauchet.

L'association voudrait aussi faire consolider un contrefort et faire refaire le toit. Ensuite, elle donne la priorité à la restauration de fresques de 1170 environ qui ornent l'intérieur de l'ancienne église. "Il s'agit d'un ensemble roman représentant l’Apocalypse selon Saint Jean. Les couleurs sont très vives, elles sont classées" se félicite la présidente de l'Association.

Détail d'une fresque de Thevet Saint-Martin - Droit réservé

L'église espère obtenir le soutien de la Fondation du Patrimoine. Elle voudrait également bénéficier de dons d'entreprises ou de particuliers. Elle estime que le montant des travaux pourrait atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros.

A terme, l'Association espère faire du site un lieu culturel, pour des expositions ou des concerts par exemple. Elle imagine également la faire inscrire dans un circuit touristique recensant les édifices romans remarquables autour de la Châtre.