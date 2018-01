L'association des bibliothèques rurales vient devoir le jour. Elle a pour objectif d'aider les communes qui envisagent de créer ou relancer une bibliothèque, en leur fournissant des livres et des bénévoles. Son champ d'action, le sud de l'Yonne et le nord de la Nièvre.

Yonne, France

Dans les petites communes de l'Yonne , on ne trouve pas de librairies c'est évident, et bien souvent la bibliothèque a disparu. L'idée de Luc Grimaud , vice président de l'association des bibliothèques rurales, c'est donc de ramener le livre au cœur du village. « Cette association, elle permettrait pour les lecteurs déjà confirmés de les aider à découvrir de nouveaux ouvrages. Et pour leurs voisins, leurs amis qui vivent dans la même commune et qui ne lisent pas, l'objectif est de leur montrer que la lecture n'est pas quelque chose de rébarbatif, qu'on peut prendre du plaisir à lire. »

A partir du moment où deux voisins ont lu le même ouvrage, la discussion est ouverte

Et à l'heure ou les services publiques, les commerces, disparaissent les uns après les autres dans les petites communes, la lecture peut être aussi le moyen de maintenir une forme de communication entre les habitants. « Ça permettrait effectivement que petit à petit, les ruraux se redécouvrent les uns les autres. A partir du moment où deux voisins ont lu le même ouvrage, la discussion est ouverte. »

Certains maires sont d'accords pour que l'association fasse revivre la bibliothèque de leur commune . Celle de Lucy sur Yonne est en sommeil depuis 10 ans. Son maire Eric Friala le regrette. « Les personnes s'y retrouvaient , prenaient un café ensemble, discutaient autour de quelques livres qu'ils empruntaient. Tout cela malheureusement s'est un petit peu perdu. »

L'association les bibliothèques rurales recherchent des livres pour approvisionner les mairies qui le souhaitent © Maxppp -

Une association veut redynamiser les bibliothèques rurales dans l'Yonne. Le reportage de Damien Robine Copier

Souvent les livres invendus dans les vides greniers sont abandonnés sur le trottoir

Et pour fournir des livres aux bibliothèques des communes qui le souhaitent, cela ne devrait pas trop poser de problème à l'association selon Luc Grimaud. « Le dernier roman, le dernier Gongourt, effectivement ça ne se trouve pas facilement. Mais très souvent à la fin des vides greniers, ceux qui en ont plein à vendre les abandonnent sur le trottoir, parce qu'ils ne les ont pas vendus. »

Des particuliers ont également promis de faire des dons de livres à l'association des bibliothèques rurales , qui présentera son projet en détail le 20 janvier prochain à Druyes les Belles Fontaines à l'occasion de la nuit de la lecture.