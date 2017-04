Une association rénove les anciens poulaillers de Creuse

Avez-vous déjà entendu parler des poulaillers de Creuse? Plusieurs associations tentent de les rénover, comme l'association De pierre et d'eau. Elle célèbre samedi 15 avril à 18h30 l'inauguration du troisième poulailler restauré, à Saint-Domet, au lieu dit Les Chapelettes.

Au milieu d'une vaste étendue d'herbe, une ruine attire le regard. C'est un ancien poulailler de plein champ. Nous sommes au lieu-dit Les Chapelettes, sur la commune de Saint-Domet. Demain, l'association De pierre et d'eau célèbre la rénovation d'un troisième poulailler, à cinq minutes de la maison de Christine Retel, la présidente de l'association.

Le poulailler sera prêt pour demain, aux Chapelettes, à Saint-Domet. Rendez-vous à 18h30 © Radio France - Sarah Vildeuil

Le savoir-faire des maçons creusois

"Il y a une toute petite ouverture, c'était l'ouverture pour les poules, explique Christine. Très typique aussi, une pierre qui s'avance, comme un endroit pour que les poules se posent, sourit-elle. On dirait une petite maison pour les enfants. Mais bon c'était pour les poules!" Christine regarde toujours ces constructions avec fascination. C'est pour elle un symbole du savoir-faire des maçons creusois. "Ces poulaillers étaient très très bien construits. Ils n'avaient plus leur toit. Pourtant, ils ne se sont pas écroulés! s'étonne Christine. Ils nous ont attendus!"

Du temps des céréaliers

A Saint-Domet, il y a huit poulaillers de ce type. Selon l'association, ils sont uniques en France. Ces poulaillers sont seulement localisés dans l'est de la Creuse. Ils datent de l'époque où il y avait encore beaucoup de céréaliers dans le département. "Les céréaliers emmenaient les poules après la moisson, sur place, raconte Christine. Dernièrement, en discutant avec une grand-mère, j'ai compris que ces poulaillers n'ont plus leur utilité, depuis l'arrivée de la moissonneuse-batteuse. Et là c'était fini.'

La cinquantaine de bénévoles de l'association tentent de donner une nouvelle vie à ces structures, peut-être pour créer un circuit touristique.