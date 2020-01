Une auteure mayennaise présente au off du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême

Angoulême, France

D'emblée, Elisabeth Guyon tient à préciser : "Je ne fais pas de la BD." L'auteure fait de la création narrative, ou comment raconter des images autrement. "Je fais des aquarelles et j'ai réalisé un carnet d'aquarelles, d'autres diront un carnet de bord, qui raconte une balade dans le nord de la Mayenne, à Lassay-les-Châteaux." Le Temps des bois est un projet d'auto-édition né il y a an et demi "grâce à un aquarelliste charentais, Manù", raconte Elisabeth Guyon. "Il nous a proposé d'élaborer un carnet de voyage ou un carnet de bord. Je dessinais beaucoup, tout et rien et je mettais ça un petit partout. Je me suis dit pourquoi pas. C'est l’occasion de structurer ce que je peux faire et de donner un fil conducteur. Passionnée par la nature, Elisabeth Guyon souhaitait transmettre cette passion à ses enfants à travers de longues promenades. "Ce carnet est avant tout une balade qui suit les pérégrinations d'enfants," explique-t-elle.

Les pérégrinations de ses cinq enfants en forêt

Au fil des pages, on s’immisce ainsi dans l'imagination infinie de l'enfance. "On découvre où on redécouvre des choses bien connues, des mures, les cailloux, les bouts de bois, mais on se les approprie et on invente des histoires. On peut rencontrer des choses un peu plus étrangers comme des statues." Des scènes inspirées par ces promenades familiales en forêt, pendant lesquelles l'auteure croque ses cinq enfants et leur émerveillement. "Souvent quand je les voyais grandir, je me disais que je n'avais pas le temps de les mettre en image, je n'avais pas le temps de saisir ces instants et j'en étais frustrée. Et donc quand j'ai eu l'occasion de faire un peu de dessin, j'avais ça en tête sans que je le réalise complètement." Le Temps des Bois est aussi une forme d’aboutissement pour cette auteure qui a réalisé ses premiers dessins à la plume dès l'âge de 6 ans.

Le Temps des bois d'Elisabeth Guyon, est à découvrir au SPIN OFF du Festival d’Angoulême, Route 9ème Art bis, à la Mission locale d’Angoulême du 30 janvier au 2 février (entrée gratuite). Puis du 1er au 15 avril, au Magasin Cooleurs, route de Fougères à Laval.