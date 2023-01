Une aventure à pied et en auto à la découverte de notre Touraine

l'Association Aventure rallye Touristique Tourangeau (ARTT 37) vous invite à participer à un rallye touristique en auto et à pied à la découverte du patrimoine, dans le sud Touraine, entre Creuse et Claise. Pour participer, il vous faudra composer une équipe de 3,4 ou 5 personnes. Ce rallye se déroulera le 1 avril 2023 à 09h00 et la date limite pour les inscriptions est fixée au 15 mars 2023.

ⓘ Publicité

L'association proposera aussi un escape game pédestre en extérieur d'une durée de 4 heures dans les rues du vieux Chinon, le 23 septembre 2023 à 12h45. Ce jour là,une mission d'extrême importance vous sera confiée. Cet escape game se déroulera par équipes de 5 personnes maximum. La date-limite d'inscription le 09/09/2023.

L'objectif de ces événements est de faire découvrir aux participants, les aspects méconnus de la Touraine, de façon ludique et culturelle.

Les organisateurs ont un gout très prononcé pour le patrimoine et ont minutieusement préparé des enquêtes qui vont tiendront en haleine, et sont prêts vous faire partager leur passion pour notre belle région.

Pour vous inscrire et participer, c'est : ici.