Une baisse de 30 % de la fréquentation en juillet au Water Jump Parc de Vivonne dans la Vienne

Le soleil est de retour dans le Poitou ce lundi 7 août 2023. C'est un vrai soulagement pour les vacanciers et les professionnels des activités de loisirs en plein-air, et notamment des parcs aquatiques ! À Vivonne, dans la Vienne, le "Water Jump Parc". Habituellement fermé le lundi, le site a ouvert exceptionnellement ce lundi pour marquer le retour du soleil et palier les journées difficiles liées au mauvais temps ces dernières semaines.

Le parc propose aux amateurs de sensations fortes de faire des sauts géants au-dessus de l'eau, en glissant sur un toboggan, à nu, avec une planche, une bouée, et même à ski via une dizaine de rampes de lancement. Une activité aquatique, dépendante de la météo. Après un mois de mai et un mois de juin très positifs en termes d'affluence, la fréquentation a baissé de 30% en juillet à cause de la grisaille et des averses, soit 700 entrées en moins.

"La saison n'est pas encore fichue"

Cette situation est un vrai coup dur pour le responsable du site, Laurent Laverré. "Economiquement, c'est compliqué. Le moral au quotidien n'est pas terrible quand on se lève et qu'on voit qu'il fait gris. Il ne reste qu'une vingtaine de jours avant la fin de la saison. On ne sait pas si on va pouvoir rattraper le retard. La saison n'est pas encore fichue. C'est surtout le temps qui va nous guider pour la fin du mois". Il a constaté beaucoup de reports, notamment de la part des centres de loisirs, des Maisons des Jeunes et de la Culture et des centres sociaux.

"On a une dizaine de saisonniers pour encadrer les gens. On emploie toujours le même nombre de personnes, quelle que soit la météo, pour des raisons de sécurité", précise le gérant. Les saisonniers trouvent parfois le temps long en l'absence de clients. Etienne travaille comme chef opérateur : "on s'occupe comme on peut. On regarde les gens sauter. On fait un peu de ménage, on désherbe. À priori le beau temps va revenir, c'est une bonne nouvelle pour nous ! " Le parc aquatique est ouvert jusqu'au 3 septembre 2023. Niveau prix, il faut compter 28 euros la session de 2h pour les adultes, 24 euros pour les enfants de moins de 10 ans.