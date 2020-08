A Chécy, l'association "La Loire à Vélosolex" propose des balades à solex ... notamment aux soignants

"Vous appuyez sur le décompresseur. Et quand vous sentez que le moteur commence à partir, vous courez à côté et vous grimpez !", explique Pierrick Josien avant de laisser le solex à Stéphanie. Ce matin, le fondateur de l'association "La Loire en Vélosolex" accueille un groupe de cinq personnes dans le jardin de sa maison à Chécy.

Le départ des balades "La Loire à Vélosolex" se fait chez Pierrick Josien (accroupi devant le groupe) à Chécy © Radio France - Mathilde Bouquerel

Le solex, une autre manière de découvrir la Loire

Passionné de solex, Pierrick Josien en a récupéré huit qu'il a remis en état et qu'il propose de louer à des petits groupes allant jusqu'à cinq personnes. Il les accueille chez lui, leur explique comment s'en servir puis les accompagne pour des balades en bord de Loire allant d'une journée à quelques heures.

Pour lui, Loire et vélosolex se marient parfaitement : "C'est un véhicule relativement silencieux par rapport aux quads et mobylettes qu'on croise en bord de fleuve. On va doucement, 30 kilomètres maximum donc on a le temps de regarder le paysage, on est en sécurité ... Et puis c'est une petite aventure de monter sur ces véhicules qui ont 40 ans, parfois 50 ans ! C'est très amusant de grimper là-dessus et de se laisser porter."

Pierrick Josien a récupéré et remis en état huit vélosolex © Radio France - Mathilde Bouquerel

Un moment de détente bien mérité pour les soignants

Ce matin, parmi les cinq promeneurs, ils sont quatre soignants. Deux couples : Vincent et Stéphanie d'un côté, Mickäel et Anne de l'autre. Tous quatre travaillent à l'hôpital de Montargis. Mais aujourd'hui, pas de question de parler boulot ! Une fois que tout le monde a compris comment démarrer son solex, a reçu son casque et son pique-nique, c'est parti pour la balade !

Premier arrêt à Combleux, à l'embouchure du canal d'Orléans © Radio France - Mathilde Bouquerel

Premier arrêt : Combleux, à l'embouchure du canal de Loire. Stéphanie, un peu inquiète au début, est désormais totalement détendue : "J'appréhendais un peu de tomber avec le moteur à l'avant mais en fait c'est super facile ! Du coup mon mari vient d'en acheter deux sur Internet, il va les retaper et on ira se balader près de chez nous en bord de Loire."

Cette journée, les quatre amis l'ont payée avec les chèques "Le Loiret vous remercie". Des chèques escapades d'une valeur totale de 100€ distribués aux soignants par le département et valables dans de nombreux restaurants et lieux touristiques loirétains. "C'est vrai qu'on est allés travailler avec beaucoup de stress pendant le confinement, et ça fait vraiment plaisir qu'on ait pensé à nous", confie Anne. "Après cette période compliquée, maintenant on profite un peu", renchérit Mickäel.

Les quatre soignants ont payé leur balade à l'aide des chèques escapades de l'opération "Le Loiret vous remercie" © Radio France - Mathilde Bouquerel

Pour des groupes de quatre à cinq, les tarifs vont de 20€ à 60€ par personne selon la longueur de la balade. Pour réserver, rendez-vous sur le site www.laloireavelosolex.fr.