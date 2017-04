Une bande dessinée pour découvrir les Landes

Après le succès de la BD "Mathilde et Bastien à Mont-de-Marsan", Laurent et Hilda Signoret partent sur un deuxième volume. Mathilde et Bastien vont cette fois visiter tout le département des Landes. Mais pour aller au bout de leur projet, ils ont besoin d'un coup de pouce.

Découvrir le département des Landes d'une façon ludique, au travers d'une bande dessinée. C'est l'idée de Hilda et Laurent Signoret. Le couple de Montois se relance dans l'expérience. En fin d'année dernière, ils ont déjà sorti une première BD "Mathilde et Bastien à Mont-de-Marsan", l’histoire de deux enfants, frère et sœur, qui visitent la capitale des Landes : les arènes, les bonbons à la sève de pin de l'Office de Tourisme, le musée.. sans parler de la gastronomie, du rugby..... Les dessins sont clairs, ils sont avant tout destinés aux plus jeunes.

Dans le deuxième épisode des aventures de Mathilde et Bastien, les enfants partent à la découverte des Landes. Cette fois-ci, l'histoire va tourner autour de la dame à la capuche de Brassempouy, cette petite statuette en ivoire découverte lors de fouilles à la fin du 19e siècle. "Le point de départ, ce sera Mont-de-Marsan à nouveau parce qu'on a pas tout dit... il y aura la Bastide d'Armagnac, le phare de Contis, on va bien évidemment s'arrêter à Brassempouy et on reviendra à Mont-de-Marsan" raconte Hilda. Elle, qui est chargée de l'écriture du scénario, a donc déjà la trame de son histoire. Comme pour la première BD, elle compte faire appel aux enfants pour faire évoluer le récit.

Des dessins signés par un Landais

Pour ce second volume, le dessinateur change. Cette fois, un Landais tient le crayon. C'est un gros plus pour le dessin et la mise en couleur. Le précédent dessinateur avait travaillé à partir de photos. David Dupouy, lui, est revenu à Mont-de-Marsan il y a quelques années : "je connaissais la plupart des lieux dont ils voulaient parler. C'est vrai que ça joue beaucoup d'être d'ici, ça permet de connaître les couleurs, les anecdotes ou l'histoire de chaque monument." David Dupouy a déjà réalisé la couverture des prochaines aventures de "Mathilde et Bastien dans les Landes."

Le financement participatif mieux que les banques

Pour leur première bande dessinée, Laurent et Hilda Signoret avaient déjà eu recours au financement participatif, "sans ces participations, le projet n'aurait pas vu le jour. Les banques étant frileuses, c'est compliqué de mettre en place un projet comme ça, qui coûte 20.000 euros", explique Laurent Signoret, chargé de l'édition. La moitié de la somme a été réunie grâce à des amis et des internautes. Le premier volume a été tiré a 5.000 exemplaires, "il nous en reste un millier en stock, qui vont théoriquement s'écouler dans l'année puisqu'il s'en vend 100 à 200 par mois."

Cette fois-ci, le couple a volontairement décidé d'utiliser le financement participatif : "ça donne aux gens l'occasion de soutenir un projet local, de s'investir et de se l'attribuer" poursuit Laurent Signoret. Pour ce second album, l'objectif à atteindre sur internet est de 1.500 exemplaires au moins : "il y a 400.000 habitants dans les Landes, et comme deux albums sur trois sont partis à l'extérieur, faut qu'on vise plus haut... entre 10 et 20.000... mais on ne sait pas trop, le financement participatif va nous aider à savoir."