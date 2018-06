Rouen, France

Un an après la mort de Simone Veil, le souvenir de ses combats est ravivé par son entrée au Panthéon dimanche 1er juillet 2018. En témoigne l'émotion lors de la séance dédicace de "Simone Veil, l'Immortelle" (au prix de 17€95 en librairie), une bande-dessinée co-scénarisée et dessinée par Pascal Bresson samedi à l'Armitière à Rouen. "Je sens l'émotion dans votre voix", souligne-t-il à un lecteur venu le saluer.

"Elle mérite le Panthéon, c'est une grande dame"

Tous sont unanimes à l'Armitière : Simone Veil, ministre de la Santé sous Valéry Giscard d'Estaing qui fait voter la loi légalisant l'interruption volontaire de grossesse en 1974, devait être inhumée au Panthéon à Paris aux côtés des personnages qui ont marqué l'histoire de France.

C'est la cinquième femme à y faire son entrée, accompagnée de son mari Antoine... "et ça n'aurait pas pu être autrement !", insiste Rachel, une enseignante venue acheter la BD pour ses élèves.

Hasard du calendrier : l'ouvrage dessiné de Pascal Bresson et Hervé Duphot sort quelques jours avant cette entrée historique au Panthéon. "J'ai écouté toutes les interviews de Simone Veil et rencontré sa famille pour que son histoire soit représentée le plus justement possible, explique Pascal Bresson qui enchaîne les dessins à la peinture en guise de signature, les camps de concentration, la loi... tout y est".