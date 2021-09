Une bande dessinée sur les faits et légendes enfouis dans la mémoire des Alpes

"Dans l'ombre du Mont-Blanc" est une BD autobiographique, drôle et émouvante, réalisée par Alice Chemama, qui revient sur les faits et légendes de Haute-Savoie.

C'est un bon plan pour découvrir les faits et légendes enfouis dans la mémoire des Alpes ! La bande dessinée autobiographique "Dans l'ombre du Mont-Blanc" sort en librairie ce 17 septembre.

Une BD autobiographique et drôle

La dessinatrice, Alice Chemama, a monté ce projet de A à Z, elle a écrit le scénario et fait tous les dessins. Pourtant, la trentenaire parisienne et la montagne, c'était très mal parti. Elle n'a skié qu'une fois étant enfant. Dans l'introduction de sa BD, elle se dessine en combinaison "hipster" comme elle dit, multicolore et écrit avec beaucoup d'humour : "ma mémoire sélective n'a pourtant retenu que les goûters au club Piou-Piou et les monos ESF en rouge". Elle n'est pas douée pour le ski et quand elle réessaye à la vingtaine avec des copains, c'est la catastrophe : "je me suis rétamée sur une piste bleue et j'ai du être descendue en barquette par les pisteurs, heureusement rien de grave".

Retour sur des faits et légendes de Haute-Savoie

C'est grâce à un projet artistique avec une classe de l'école de Marnaz en Haute-Savoie, qu'elle se penche de nouveau sur la montagne. Puis elle se lance dans cette BD. Elle raconte notamment la légende du lac Bénit dans la chaîne du Bargy, le crash du Malabar Princess en 1950, celui du Kangchenjunga en 1966, l'expédition dramatique de Jean Vincendon et François Henry à l'hiver 1956 ou encore l'organisation du maquis des Glières en 1944.

Alice Chemama fait des va-et-vient entre le passé et le présent, des évènements graves et des aventures personnelles rocambolesques et touchantes, avec beaucoup d'humour.