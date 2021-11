Une banquette Art Nouveau disparue depuis 121 ans retrouvée à Limoges et mise aux enchères

La vente aux enchères de ce mardi 30 novembre à Limoges-Enchères, 32 rue Gustave Nadaud, pourrait bien être la plus importante de ces dernières années pour la salle. Parmi les plus de 300 lots présentés aux acheteurs, le numéro 101 attire déjà marchands et collectionneurs du monde entier. Une banquette Art Nouveau signée Emile Gaillard, pièce unique qui avait disparu des radars depuis plus d'un siècle.

Disparue depuis 1900, retrouvée en 2021

Cette pièce de près de trois mètres sur trois, ne passe certainement pas inaperçue. Sa grande assise, aux accoudoirs et au fronton sculpté dans le pur style Art Nouveau, son miroir central et ses détails en font une pièce représentative de ce mouvement qui n'a duré qu'une dizaine d'année. La banquette a d'ailleurs été commandée à Emile Gaillard pour trôner à l'entrée du pavillon Bing de l'Exposition Universelle de 1900 à Paris.

Mais après cette date, plus rien. Aucune trace de l'œuvre, pourtant très recherchée par les spécialistes. Jusqu'à cette année, où Julie Fauré, l'assistante du commissaire-priseur limougeaud Nicolas Constanty, l'a retrouvée dans un appartement limougeaud. "Je faisais un inventaire dans l'appartement, et une fois fait, j'ai demandé à faire le tour, car le bâtiment est déjà très joli. Après avoir passé plusieurs portes, nous arrivons dans cette pièce, transformée en salle de ping-pong, et je vois ce meuble très imposant. Là, je me dis 'on est sur quelque chose d'énorme' ". La famille lui explique que le meuble lui appartient depuis plusieurs générations, et qu'elle compte le laisser dans l'appartement, étant donné sa taille.

La banquette Art Nouveau a été commandée pour l'Exposition Universelle de Paris en 1900. © Radio France - Marie Dorcet

Impensable pour le cabinet, qui entreprend alors des recherches. Avec l'expert parisien Emmanuel Eyraud, ils parviennent à remonter aux origines : il s'agit bien de la fameuse banquette. Elle aurait été acquise par Emile Gérard, porcelainier à Limoges, lui-même exposant lors de l'événement parisien de 1900. "Il y a eu une transaction, peut-être un échange puisque Bing était amateur de porcelaine, mais on n'a aucune trace de la nature de cet échange" explique Julie Fauré.

"Un trésor" selon le commissaire-priseur

Pour Nicolas Constanty, les mots sont choisis : cette découverte est un trésor. "La banquette est exceptionnelle de par son histoire, mais aussi dans ses dimensions, c'est un meuble spectaculaire ! Et c'est une commande unique, c'est la seule qui existe dans le monde." Ni les amateurs d'art ni les professionnels ne s'y sont trompés. Selon le commissaire-priseur, Limoges-Enchères a reçu de nombreux appels concernant cette banquette : des collectionneurs et marchands du monde entier, "et même peut-être des musées nationaux" glisse-t-il. Il émet d'ailleurs le souhait que ce mobilier intègre une collection nationale "j'aimerais que ce meuble profite à la communauté."

Mais c'est là tout le mystère des ventes aux enchères : on ne peut pas savoir à l'avance qui remportera la mise.

Début de la vente à 13h30 ce mardi au 32 rue Gustave Nadaud. Mise à prix de la banquette Art Nouveau : 80.000 - 100.000 euros.