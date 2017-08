VIDEO : Une base de wake board pour des sports nautiques près d'Avignon

Un deuxième base de wake-board a ouvert en Vaucluse, début juillet. Comme à Lamotte-du-Rhône, elle permet de faire du ski nautique... sans bateau.

Une base de wake board près d'Avignon a ouvert début juillet devant le lac du Pontet, près d'Avignon: sable apporté, paillotte, pour faire du sport et passer la soirée. A en faire oublier le train tout proche et les immeubles vieillissants en face.

Qu'est-ce que cet Urban wake park ? C'est un mélange entre du skinautique et du kite-surf : ou comment surfer sur un plan d'eau lisse, sans bateau et sans vent. Avec de l'électricité, et un panneau de commande que les moniteurs gardent sur les genoux, pour gérer la vitesse sur le câble.

Elle a ouvert le 7 juillet, avec des tarifs à partir de 20€. Et tous les jours, ou presque, elle fait le plein.

Planche aux pieds, on croise aussi bien des Vauclusiens que des Lyonnais en vacances : 50 à 60 personnes par jour, et "full" selon Laura Jaubert, la gérante, ce jeudi, jusqu'à 20 heures.

"Il y a une bonne sensation de vitesse, il y a quelque chose qui se passe" - Jean-Marc, Lyonnais entraîné par un copain sur le lac

Laura Jaubert en connaît un rayon, côté sport nautique. Championne de kite-surf, elle faisait du wake-board pour s'entraîner.

Elle a troqué la combinaison et la planche pour le chapeau de paille et les lunettes de soleil, elle pilote le rail réservé aux aguerris.

A côté, c'est pour les débutants. Voire les grands débutants. Pêle-mêle, on croise un passionné de BMX, Maël 7 ans, et ce Lyonnais qui n'a pas fait de sport depuis trois ans après s'être blessé. Il aimait le snow-board, de touriste pris par la main par un copain, adore le wake-board, après seulement une heure sur l'eau. Ou dans l'eau. Aussi. "C'est franchement génial, c'est vraiment un très bon moment, c'est vraiment accessible, il n'y a pas besoin de pré-requis".

Emerson, venu lui aussi du kite-surf, est devenu "total accro". Maël, qui joue sur la tablette en attendant son tour, lui "aime beaucoup tomber". Il faut dire que la planche est lourde quand on a 7 ans. Mais c'est justement l'âge où se lancer. D'ailleurs la gérante entend travailler avec les écoles et les centres de loisirs. Ce n'est pas encore tout à fait mûr.

Trois autres bases existent dans la région, parent pauvre à côté de bassins comme Bordeaux : Lamotte-du-Rhône, Orgon et près d'Aix à Peyrolles.