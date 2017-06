Une base nautique à Dax (Landes) vous fait découvrir l'Adour en canoé

Nouveauté à Dax : le Spot ! Il s'agit d'une base nautique adossée à un restaurant et un mini-parc de loisir pour les enfants. Ou comment célébrer le fleuve Adour en famille.

Jusqu'au 30 octobre, la promenade le long de l'Adour à Dax vont connaître une certaine animation. Les "balcons de l'Adour", un peu endormis, sont réveillés par le Spot. La nouvelle activité saisonnière est l'idée lumineuse de Sébastien Camin, inventeur du Spot, qui, avec son équipe, va animer trois parcours de descente du fleuve en canoé. Trois départs par jour (9h30, 13h30 et 15 h) permettent de se balader sur l'eau pendant une heure et demi à trois heures et demi, selon son choix : Pontonx, Téthieu et une arrivée à Dax sous la passerelle en bois.

Dax a trop longtemps tourné le dos au fleuve. Ailleurs, il y a des guinguettes, des activités de navigation au bord des fleuves. A Dax, on passe sur les ponts sans s'arrêter ou presque, alors que l'Adour est magnifique - Sébastien Camin

Le Spot, c'est écrit dessus © Radio France - Christophe Van Veen

Le Spot éclaire Dax sous un nouveau jour. On va découvrir les arènes, l'hôtel Splendid et toutes les merveilles de la cité thermale depuis le fleuve. Pendant cette exploration flottante, il est possible de laisser ses enfants dans un mini parc de structures gonflables ( et des balançoires, trampolines, etc...) et une fois réalisé le parcours, le restaurant juste au-dessus, surplombant le fleuve, offre le réconfort mérité. Des soirées musicales vont aussi animer ce spot, dès la fête de la musique, mercredi prochain.