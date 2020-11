"Exemplaire" : le carton de la maison d'édition lancée par des auteurs de BD, dont une Bayonnaise

Les circuits courts marchent aussi pour les arts, graphiques en tout cas. C'est le pari d'une dizaine de dessinateurs de BD de toute la France. Ils ont inventé leur propre maison d'édition début novembre. Elle s'appelle "Exemplaire". Le principe : les auteurs lancent une récolte de fonds sur le site internet Ulule avant de produire eux-mêmes les ouvrages pour rendre les règles du jeu plus favorables au créateur. Et ça marche fort : la collecte en ligne est déjà financée à 313 %. Une Bayonnaise fait partie de cette aventure : Lucile Gomez, qui compte à son actif neuf bandes dessinées comme "Tout est possible mais rien n'est sûr" et plus récemment "La naissance en BD."

"Rémunérer comme il se doit toutes les professions qui participent au livre"

L'autrice et illustratrice croit en ce projet : "L'idée c'est de remettre l'auteur au centre du projet, pour qu'il puisse - au lieu de toucher seulement entre 8 et 10% du prix du livre - toucher une part plus importante." Mais l'objectif n'est pas seulement de mieux rémunérer les auteurs, cette nouvelle façon de produire veut aussi valoriser toutes les personnes qui participent à l'élaboration des BD en réduisant le nombre d'intermédiaires : "Le correcteur, la personne qui fait la couleur... sont parfois des gens qui sont complètement invisibilisés, super mal payés, et là comme on ne fait le projet que s'il est viable grâce à des précommandes, ils sont payés. Et si le livre est un succès, ils touchent aussi un pourcentage de droits sur le livre."

Premières Bandes-dessinées au printemps 2021

Cette maison "qui édite autrement" est aussi un moyen de rompre l'isolement : "On a un travail très solitaire, ce que je trouve difficile à vivre. Avec le confinement, c'est encore pire... Et ce qui est chouette avec Exemplaire aussi, c'est qu'on fédère des gens qui ont les mêmes problématiques." Lucile Gomez a bien commencé à se faire un nom dans le monde de la BD, en publiant y compris avec des grandes maisons d'édition, mais dans une industrie devenue un peu folle : "Produire beaucoup, parfois trop, déplacer pour rien, stocker puis mettre au pilon... ça vire à l'absurde" regrette l'autrice. Exemplaire sera donc au départ un site internet, puis une véritable maison d'édition, prête à travailler aussi avec les librairies. La souscription est en cours jusqu'à mi-décembre et les premières BD d'Exemplaire seront éditées au printemps prochain.