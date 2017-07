Une BD à l'aquarelle sur le festival d'Avignon

Un graphiste d'Avignon publie une BD cocasse sur le festival d'Avignon. Aquarelles et feutres croquent l'affichage, les coulisses des théâtres et les réflexions en terrasse des festivaliers... et des Avignonnais.

Un illustrateur publie sa première BD sur le festival d'Avignon. Jerlock a croqué à l'aquarelle et au feutre le quotidien du festival depuis trois ans : techniciens en coulisses, affichage, invasion de tracts pour les spectacles et même remarques "cocasses" des festivaliers en terrasse.

Aquarelle et feutre pour saisir instants poétiques et cocasses du festival

Jerlock mixe aquarelle et feutre pour saisir "les jolis moments" du festival. "Cette BD a mille scénaristes car toute le monde raconte l'histoire de mon festival" confie Jerlock. Cette première BD, "Mon Festival", est publiée aux éditions Tartamudo.

"La planche préférée des Parisiens: celle avec deux Avignonnais qui râlent contre Avignon, ville de perdition. Ça fait toujours rire les Parisiens." Jerlock, auteur de "Mon Festival"

Pendant trois festivals, Jerlock a dessiné ce qui faire sourire parisiens et avignonnais Copier

"Pour faire rire à tous les coups les Avignonnais: un dessin du déjeuner bavette-frites de ma compagne à côté d'une comédienne qui mange soja-fruits secs."

Le carnet de travail et la BD "Mon Festival" sont à découvrir avec son auteur jusqu'à la fin du mois à l'atelier Arts Up rue du Chapeau Rouge à Avignon. Jerlock y expose chaque jour une nouvelle aquarelle sur le festival 2017.