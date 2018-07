Yettou Canet vit à Idron, près de Pau, et elle écrit des poèmes. Une de ses œuvres "Le Hanneton" a été choisie pour être affichée tout l'été sur l'ensemble du réseau RATP. Elle est l'une des dix lauréats du Grand prix de poésie organisée par le réseau de transport parisien.

Pyrénées-Atlantiques, France

Depuis plusieurs années déjà la fille de Yettou Canet voulait présenter un des poèmes de sa maman au concours de la RATP. Elle s'est enfin laissée convaincre, et elle a eu raison puisqu'elle fait partie des 10 lauréats et son poème va être lu par des milliers de personnes sur les quais du métro parisien.

Yettou Canet a toujours aimé lire et écrire ; elle s'est mise à la poésie dans les années 50 en racontant des moments de sa vie, en écrivant sur la nature qui l'entoure aussi. Le hanneton est un poème qui sent bon l'école d'avant-guerre et l'été qui arrive.

Je pense que c'est un don, un miracle... ça m'est venu tout d'un coup, j'ai trouvé que c'était facile! -Yettou Canet

yettou Canet écrit depuis les années 50 Copier

Le poème récompensé - Yettou Canet

Le hanneton sera affiché jusqu'au 5 septembre dans le métro, le RER et les bus parisiens. Et pourrait être lu par des millions de personnes.