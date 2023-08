Une belle affluence pour apprendre le style manga à Chevigny-Saint-Sauveur

Ambiance studieuse dans la salle d'activité de la médiathèque. On quadrille sa planche et on s'applique sur ses croquis, en écoutant les conseils avisés de leur "sensei" Sébastien Vélandia-Coustol. Il a été formé aux beaux-arts et donne des cours de dessins depuis 20 ans. Il a dû s'adapter à la mode du manga.

Le manga japonais, toujours plus populaire en Bourgogne et en France

Pour appuyer la qualité des cours, la mairie de Chevigny-Saint-Sauveur investit dans du matériel de professionnel : table lumineuse, marqueurs noirs, crayons à alcools, les mangakas en herbe sont parés pour lancer leur carrière. Ils sont d'ailleurs nombreux à vouloir participer, mais les places sont limitées.

Mattéo, 15 ans, décalque sa planche grâce à la planche lumineuse. © Radio France - Grégoire Batais

Sébastien a d'abord donné des cours de bande-dessinée dans le style franco-belge. Mais à partir de 2007, la demande des ados a changé : ils voulaient dessiner des mangas. Ces petits livres format poche ont innondé le marché mondial à partir des années 90. Des titres populaires comme Dragon Ball, Naruto ou One Piece, également diffusés à la télévision ont participé aux records de vente. Il s'en est vendu 48 millions pour l'année 2022, soit une bande dessinée sur deux. La France est aujourd'hui le premier pays importateur de manga dans le monde.

Les ados fans de mangas s'inspirent directement à la source pour dessiner leurs planches. © Radio France - Grégoire Batais

Il y a environ quatre stages par an autour des vacances scolaires, tous gratuits. Les quatorze places sont ouvertes aux plus de 10 ans, dans la limite des places disponibles.