"Une belle course" : Line Renaud remporte le prix d’interprétation féminine au festival international de Pékin

A 94 ans, elle continue d'épater le monde du cinéma ! L'actrice Line Renaud, née à Nieppe, a reçu ce dimanche 30 avril le prix d’interprétation féminine au festival international de Pékin pour son rôle dans "Une belle course". Le film, réalisé par le nordiste Christian Carion, raconte l'histoire d' une dame âgée qui traverse Paris en taxi et qui raconte sa vie au chauffeur, joué par l'Armentiérois Dany Boon .

Sur son compte Twitter, l'actrice ne cache pas sa joie : "C'est incroyable ! Quelle joie !" Son prix a été remis à Christian Carion, qui a fait le déplacement jusqu'en Chine pour l'occasion.

Un rôle confectionné sur mesure

Le film, déjà remarqué et récompensé au festival d'Angoulême et de Toronto, est sorti en septembre 2022 en salle. Le rôle de Line Renaud avait été écrit pour elle. " C'est vrai qu'il y a beaucoup de clins d'œil à sa propre vie. Il y a même des fois où je ne savais plus si c'était le personnage Madeleine Keller ou si c'était Line qui était assise dans le taxi" nous confiait le réalisateur du film Christian Carion.

Le réalisateur a partagé ce moment de la cérémonie sur Twitter en écrivant "happy of course" (heureux, bien évidemment).

Une Belle Course - Bande-annonce officielle HD