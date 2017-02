Une bibliothèque en gare de Lille Flandres

Avis aux voyageurs qui patientent en attendant leur train: la société nordiste Cofidis installe à partir de ce lundi et jusqu'à jeudi une bibliothèque éphémère en gare de Lille Flandres. Et si le livre vous plaît, vous pouvez l'emporter avec vous!

Un stand éphémère particulier ouvre ce lundi matin dans le hall de la gare Lille Flandres: une bibliothèque éphémère proposée par la société nordiste Cofidis. On y trouve des romans, des mangas, des livres pour enfants, des bandes dessinées et tous types d'ouvrage. Des hôtesses sont présentes pour accueillir les lecteurs / voyageurs, les conseiller, leur offrir un café aussi. Un espace avec canapé et petites tables a été aménagé. Que se passe-t-il si vous êtes en pleine lecture et que c'est l'heure de votre train? Vous repartez tout simplement avec le livre!

Pourquoi Cofidis?

C'est la société nordiste Cofidis qui propose cette bibliothèque éphémère. Pourquoi? Réponse de Virginie Clin, responsable du service marketing de l'entreprise: "Depuis plusieurs années, Cofidis lutte contre les clichés dans ses publicités comme "les hommes ne savent pas cuisiner" ou encore "les mamies ont toujours des caniches". On s'engage à lutter contre les préjugés. Et là, on a décidé de lutter contre le préjugé selon lequel les gens ne lisent plus. Cofidis invite tous les voyageurs à commenter leur expérience sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clef #moijelis."

Ouverture de la bibliothèque éphémère en gare Lille Flandres,, de 8h à 20h, jusqu'au jeudi 2 mars