Une bibliothèque numérique à Vauvert

Vauvert, comme beaucoup de communes en France, s’est adaptée autant que possible à la pandémie de Cogid-19, par exemple pour faire face un arrêté ministériel qui a ordonné la fermeture de toutes les bibliothèques. Des systèmes ont été mis en place pendant la période de confinement, et désormais une nouveauté débarque à Vauvert (Gard) : une bibliothèque numérique.

Pendant le confinement, les bibliothécaire de Vauvert o,t mis en place plusieurs projets. En premier lieu, les évasions littéraires: des histoires enregistrées et diffusées chaque jour, qui restent à retrouver sur le site de la ville https://www\.vauvert\.com/covid\-19- journal-de-bord-des-deconfines/evasions-litteraires/ . Par ailleurs, la ville a aussi mis en place le prêt sans contact : le lecteur fait son choix sur le catalogue en ligne de la médiathèque et passe commande auprès des bibliothécaires. Pour ceux qui n’ont pas internet, les bibliothécaires font une sélection selon les goûts et les souhaits du lecteur. La commande est retirée sur rendez-vous et sans contact. Ce service est maintenu.

En plus de ces services, une offre en ligne de romans est maintenant disponible avec la bibliothèque numérique. « Vous y trouverez une collection de livres à télécharger et lire sur votre ordinateur, tablette ou liseuse. Les livres numériques sont achetés auprès d’une plateforme qui a négocié les prix avec les éditeurs, pour les bibliothèques municipales ou départementales, dans le respect des droits d’auteur« , indique la médiathèque de Vauvert, qui a fait le choix de « proposer essentiellement des nouveautés littéraires, des romans policiers, des romans du terroir...» Rendez-vous sur https://www\.biblioaccess\.com/1455/Home/Index.

Il suffit de se préinscrire sur le site de la médiathèque numérique. L’inscription sera validée dès le lendemain. Pour toutes questions, contacter le 04 66 731 730.