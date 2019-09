Une bouteille haute couture de crémant d'Alsace présentée pendant la Fashion Week à Paris

Pour la deuxième année consécutive, une bouteille de crémant d'Alsace "haute couture" sera présentée pendant la Fashion Week à Paris. Elle sera dévoilée ce mercredi à la presse et nous avons les premières photos. Elle a été réalisée par le styliste parisien William Arlotti.

Turckheim, France

Une bouteille de crémant alsacien haute couture sera présentée à la presse spécialisée dans la mode ce mercredi, à l'occasion de la Fashion Week à Paris.

Une bouteille appelée "cousu-main", elle a été conçue par le styliste parisien William Arlotti. Elle provient de la cave de Turckheim, près de Colmar. On peut voir dessus une alsacienne blonde, ultra chic, avec sa coiffe en satin et habillée d'une longue robe noire.

Allier vin et élégance de la mode

Il a fallu sept mois de travail à William Arlotti pour réaliser cette bouteille de crémant qui plaira sans doute beaucoup aux collectionneurs. C'est le mannequin originaire de la région de Haguenau, Alexia Canova qui prend la pose.

La bouteille de crémant version William Carlotti - Cave de Turckheim

Une première bouteille a déjà été confectionnée l'année dernière, elle fait partie d'une série de trois. Elle a beaucoup plu aux amateurs, 30.000 exemplaires ont été vendus, principalement dans la région Grand Est.

Beaucoup ont acheté la bouteille en plusieurs exemplaires, pour en garder une, pour leur collection.

Un crémant élégant pour cette bouteille haute couture

Dans la bouteille 2019, on y trouvera un crémant brut. Ce sera un assemblage pour une moitié de pinot blanc et l'autre moitié de pinot gris, accompagné d'une liqueur. Un crémant qui se voudra élégant et frai, parfait pour un apéritif .

Avec cette bouteille, il y a l'idée de ramener du chic, du glamour et de l'élégance," William Carlotti, le styliste de la bouteille de crémant

La bouteille de Crémant sera vendue à partir de ce mercredi 25 septembre à la cave de Turckheim et 12 euros 50 chez les cavistes. Elle sera aussi commercialisée chez les restaurateurs