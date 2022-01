Une bouteille remplie de messages pour le futur déposée dans un bâtiment historique du port d'Honfleur

Que savons-nous de la vie de nos ancêtres ? A quoi ressemblaient leurs villes, les rues qu'ils empruntaient ? Pour garder une trace de toutes ces évolutions, la mairie d'Honfleur (Calvados) a décidé de constituer une capsule temporelle : il s'agit d'une bouteille en verre, "dans laquelle nous avons mis une lettre du maire, Michel Lamarre, des pièces de monnaie éditées en 2022 et des cartes postales de la ville", explique Caroline Thévenin, adjoint à la culture à la mairie d'Honfleur.

Caroline Thévenin, adjointe à la culture à la mairie d'Honfleur, tient la capsule temporelle dans les mains. © Radio France - Marie Martirossian

La bouteille a été cachée à l'intérieur de la Lieutenance, un bâtiment en pierre dont la construction a commencé au XIVe siècle et qui est situé à l'entrée du port. Ce lieu n'a pas été choisi au hasard, puisque c'est là qu'une première bouteille avait été découverte en 2015 : "C'était une bouteille centenaire, dans laquelle on a retrouvé des cartes postales écrites par des agents des Ponts et chaussées qui faisaient des travaux à la Lieutenance à l'époque", confie Caroline Thévenin, "alors nous souhaitons en quelque sorte prolonger cette tradition en cachant une nouvelle capsule temporelle !"

La capsule a été cachée sous l'horloge de la Lieutenance à Honfleur. © Radio France - Marie Martirossian

La Lieutenance, symbole historique d'Honfleur

Plus d'un siècle plus tard, les travaux continuent à la Lieutenance : la ville d'Honfleur va y installer un Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine maritime (CIAP). "Grâce à une exposition et des ateliers que nous organiserons, cela nous permettra de sensibiliser les habitants à leur patrimoine historique et maritime, qui est très riche dans la ville d'Honfleur où beaucoup de bâtiments très beaux ont été conservés", explique Johanne Gallet, responsable du CIAP.

La Lieutenance accueillera bientôt un Centre d'interprétation d'architecture et de patrimoine (CIAP). © Radio France - Marie Martirossian

La bouteille mémorielle est désormais cachée dans ce lieu qui fait le lien entre passé et futur. Les travaux, qui ont commencé en 2020 après une campagne de restauration de deux ans, devraient se terminer dans quelques mois, pour une ouverture du CIAP d'Honfleur d'ici à l'été 2022. Il devrait aussi accueillir plusieurs artistes en résidence au début de l'année 2023.