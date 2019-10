Une boutique de produits dérivés "Harry Potter" ouvre à Périgueux

C'est la huitième boutique du genre en France, et elle est implantée à Périgueux. Sweets, la boutique spécialisée dans les goodies Harry Potter, a officiellement ouvert ce mardi à 11 heures, devant de nombreux fans qui s'étaient rassemblés.

Périgueux, France

Les 40 mètres carrés ont vite été remplis par les moldus et sorciers en tout genre. Une trentaine de personnes a visité, pour l'ouverture, la boutique Sweets de Périgueux, ce mardi. Des jeunes qui ont découvert Harry Potter par les films avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint ou encore Emma Watson. A l'applaudimètre, pourtant, ce sont les personnages de Sirius Black ou du professeur Rogue qui reçoivent le plus d'hommages de la part des périgourdins, ravis qu'une telle boutique s'implante en Dordogne.

La baguette d'Harry Potter © Radio France - Mickaël Chailloux

Plus de Serpentard que de Gryffondor

"Dès que j'ai vu l'annonce sur les réseaux sociaux, on m'a taguée dessus. Je suis trop contente, comme je ne travaillais pas ! J'ai pu venir à l'ouverture" raconte Veronica, choipeau noir sur la tête. Cette périgourdine de 22 ans a acheté deux T-shirt verts, "comme la couleur de ma maison, Serpentard". Car tout le monde n'est pas comme Harry Potter, qui préfère Gryffondor. _"C'est le choix de ceux qui ne connaissent pas. Alors que moi, je suis trop ambitieuse" _s’esclaffe cette périgourdine.

Fiona aussi est fan de Serpentard, et notamment du professeur Rogue. Elle repartira avec un peignoir de cette maison, associée aux sorciers les plus malfaisants. "Il est trop classe" s'exclame-t-elle, admirative. Cette fan absolue a plein de goodies chez elle, "des porte-clés, des baguettes ou encore des mugs". On croise d'ailleurs beaucoup de jeunes avec des pulls ou des sacs à l'effigie de l'univers créé par J.K.Rowling.

Des peluches sont aussi installées en haut d'un présentoir © Radio France - Mickaël Chailloux

Répondre à une demande locale

Pourquoi cette boutique s'est elle créé ici, en Dordogne ? Nicolas, le patron, a simplement voulu répondre à la demande. "On avait des personnes qui faisaient 100 kilomètres jusqu'à Angoulême pour venir dans notre magasin. On s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire". Celui qui se définit comme "un Weasley d'origine" (une blague en référence à sa couleur de cheveux, rousse) est très ravi de cette implantation. Quelques cartons doivent encore être livrés avant le premier week-end, dont l'affluence sera évidemment scrutée.

Il s'agit de la huitième boutique de ce genre en France. La première a été créé en novembre 2017 à Clermont-Ferrand.