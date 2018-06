Châteauroux, France

Il n'y a que quatre équipements de ce type en France, et l'un d'entre eux vient d'être installé à la plaine départementale des sports de Châteauroux. Cette cage interactive a été mise au point par une société néerlandaise, Yalp. Elle ressemble à un écran géant, divisé en cases (16 au total) qui s'allument et s'éteignent en fonction du jeu choisi. Il y en a dix au total : cible (il faut toucher le panneau allumé avant qu'il ne s'éteigne), speed (le but est d'atteindre la plus grande vitesse de frappe), total (il faut viser chacun des panneaux dans un temps imparti) etc... Et chacun peut s'adapter à plusieurs disciplines : foot, rugby, hand ou tennis...

En accès libre sur réservation

Comme les autres équipements de la plaine des sports, il suffit de s'inscrire avant sur le site indre.fr pour y avoir accès. Le conseil départemental a investi 30.000 euros dans ce projet, une dépense qualifiée d'utile par le président Serge Descout : « Quand je vois des jeunes qui se dépensent et qui sont heureux, je me dis qu’on va dans le bon sens. Tout euro placé sur la jeunesse est un euro bien placé ».