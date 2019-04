Châteauroux : une cagnotte lancée pour soutenir le festival Berry Lait

Châteauroux, France

Après une édition 2018 délicate et avec une baisse de fréquentation, le festival Berry Lait a besoin de votre aide. L'association qui organise les deux jours de concerts les 24 et 25 mai prochains, dans la salle du 9 Cube à Châteauroux, lance donc une campagne de financement participatif. L'objectif est de rassembler 4 000 euros. "On est ric-rac, on joue gros", reconnaît le président du festival Charles Guilloteau. "On a la chance d'avoir des partenaires institutionnels comme la mairie de Châteauroux et le département de l'Indre. Mais aujourd'hui ça ne suffit pas pour proposer un festival digne de ce nom", poursuit Charles Guilloteau.

Par le passé, le festival Berry Lait a accueilli des têtes d'affiches prestigieuses, telles que les Fréro Delavega, Miossec ou encore Pauline Croze.

L'édition 2019 n'est pas menacée

La tenue de la sixième édition du festival Berry Lait n'est pas conditionnée au succès de la campagne de dons en ligne. La programmation est déjà prête. Elle sera annoncée ce vendredi 12 avril. En revanche, l'édition a été réduite à deux jours au lieu de trois. "Cette cagnotte permettra de préparer plus sereinement l'avenir", confie Charles Guilloteau. En quatre éditions, près de 3.000 spectateurs sont venus à Berry Lait. Mais l'an dernier, le public a été moins nombreux. Pour continuer à proposer un programme de qualité et à accueillir convenablement les artistes, l'association qui organise a besoin d'un coup de pouce.

Si vous voulez faire un don en ligne, c'est sur le site Hello Asso.