Une campagne de financement participatif pour restaurer la rose de l'Abbatiale Saint-Ouen à Rouen

Le chantier est colossale : restaurer l'Abbatiale Saint-Ouen, joyau de la ville, unique par sa taille et par nombre de ses atours.

L'édifice est aujourd'hui la plus belle réalisation du gothique rayonnant en Europe, la plus grande "forêt" (charpente de bois) de France depuis l'incendie de Notre-Dame, la plus riche collection de vitraux des 14e et 15e siècles. Ses dimensions sont également extravagantes avec 137 mètres de long pour 33 mètres de hauteur et sa situation centrale, aux côtés de l'hôtel de ville, explique pourquoi nombre de touristes la confondent avec la cathédrale.

La ville s'est engagée dans un vaste chantier de rénovation du bâtiment et elle veut aujourd'hui y associer les habitants et, plus largement, tous les amoureux du patrimoine architecturale. Un moyen selon, la municipalité, de faire rayonner Rouen dans le monde et de faire prendre conscience de l'importance du patrimoine.

Le choix de la rose

C'est la rose du transept sud qui a été choisie pour ce financement participatif. Le projet est ambitieux : 500 000 euros (le coût du chantier) à réunir d'ici le début de l'année 2022. Cette rose car elle trône majestueusement au-dessus de la porte située sur le côté de l'abbatiale, à l'entrée des jardins de l'Hôtel de ville. Le choix de restaurer cet ensemble de vitraux est également symbolique pour la ville, capitale en France du vitrail au moyen-âge et à la renaissance.

Un logo pour des produits dérivés et des goodies

La campagne est ambitieuse et pour en faire un succès, la Ville et Rouen Normandie Tourisme se sont donné les moyens. La rose est devenue un logo que l'on retrouve notamment sur les produits des marques rouennaises R. pour les vêtements, La Demoiselle Gridou pour les bijoux. Une partie des ventes de ces produits disponibles à l'office de tourisme et dans un corner du Printemps est reversée pour le chantier.

Le logo de la rose de l'abbatiale sur des t-shirts de la marque R. et des bijoux de La Demoiselle Gridou © Radio France - Coralie Moreau

Il est également possible de faire des dons classiques sur le site internet Restaurons-SaintOuen.fr en contrepartie de cadeaux donc une édition limitée de porte-cartes Paul Marius et une médaille de la Monnaie de Paris. Des dons déductibles des impôts à hauteur de 66%.